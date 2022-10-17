Издатели попросили проверить классическую литературу на наличие ЛГБТ-пропаганды

Российский книжный союз направил обращение главе комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой проверить произведения классической литературы на наличие пропаганды отрицания семейных ценностей, сообщил 17 октября ТАСС. В РКС объяснили, что получают запросы от книгоиздателей относительно законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.

В письме РКС сообщает, что "ввиду широкого спектра действия законопроекта" издатели сами не в силах определиться, какие произведения попадут под запрет в случает принятия инициатив. При этом авторы отмечают, что "литература неразрывна и с кино, и с театром" и классические произведения были неоднократно экранизированы и имеют театральные постановки.

"Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", — попросили Хинштейна авторы письма.

В качестве примеров РКС привел "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Грозу" Александра Островского, "На дне" Максима Горького, "Морфий" Михаила Булгакова, рассказы Ивана Бунина, "Анну Каренину" Льва Толстого, "Лолиту" Владимира Набокова, "Бахчисарайский фонтан" Александра Пушкина и другие произведения. Описанные в них сюжеты могут, в частности, попасть под определение пропаганды нетрадиционных ценностей, педофилии, супружеской измены, употребления запрещенных веществ, полагают книгоиздатели.

В комментарии "Коммерсанту" относительно обращения РКС Хинштейн выразил мысль, что "классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения, поскольку речь идет о запрете именно пропаганды", и добавил, что роман Набокова "Лолита" "пропагандой точно являться не может".

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