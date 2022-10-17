Суд в Петербурге оштрафовал "патриота РСФСР" за слова о российском флаге

Пушкинский районный суд Петербурга определился с наказанием для местного жителя Дмитрия Денисова по административному делу о распространении в интернете оскорбительной информации (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ), рассказала 17 октября объединенная пресс-служба городских судов. Дело было заведено из-за комментария в соцсети "ВКонтакте" с нелестными словами о флаге России.

Как уточняется, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили на странице сообщества студентов и выпускников СПбГАУ комментарий от лица Денисова. Запись с недоброжелательными высказываниями в адрес триколора была сделана под постом с поздравлением учащихся с Днем государственного флага РФ от имени ректора университета.

"В судебном заседании Денисов показал, что вину в инкриминируемом административном правонарушении не признает, указанную в протоколе надпись он действительно написал, при этом высказал свое мнение, как патриота РСФСР", — указала судебная пресс-служба.

Суд признал Денисова виновным и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

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