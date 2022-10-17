Закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" планируют принять до начала декабря

В ноябре закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей ляжет на стол президента Владимира Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе публичных слушаний инициативы 17 октября.

По его словам, первое чтение проекта закона состоится уже на следующей неделе. Спикер добавил, что окончательное решение о готовности инициативы к рассмотрению даст рабочую группу, которую решили создать по ходу слушаний.

Володин заявил о росте ЛГБТ-пропаганды в России, а сенатор Маргарита Павлова рассказала о появлении в американских комиксах альтернативного человека-паука - женщины-лесбиянки в инвалидном кресле.

Парламентские слушания по законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей устроили в Госдуме по инициативе Володина. В мероприятии помимо депутатов и сенаторов приняли участие представители министерств и ведомств, религиозных конфессий, а также консервативных общественных организаций.