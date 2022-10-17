Петербург потратит 19,4 млн рублей на производство контента о туризме

Из бюджета Петербурга собираются потратить до 19,4 млн рублей на изготовление контента о туристическом потенциале города в осенне-зимний период для публикации в СМИ. Закупку опубликовало ГБУ "Городское туристско-информационное бюро".

Размещать материалы планируют в бортовых журналах авиакомпаний, городских онлайн-медиа, а также на мероприятиях и на радио. Также Смольный хочет видеть информацию о Петербурге в журналах о путешествиях, науке и природе.

Дороже всего обойдется реклама в изданиях авиакомпаний. Ее оценили в 8,3 млн рублей, а на покупку времени в эфире радиостанций готовы выделить до 3,4 млн рублей.

Контракт должен быть исполнен не позднее середины декабря. Заявки от поставщиков принимаются до конца октября.

Также ГБУ решило потратить до 6,9 млн рублей на изготовление полиграфической продукции о привлекательности Петербурга как туристического центра. Планируется напечатать несколько буклетов о местных достопримечательностях, пригородах, а также два путеводителя "Санкт-Петербург за 3 дня" и "Санкт-Петербург за 5 дней". Кроме того, ГБУ заказало детские раскраски "Прогулки с кошкой Вафлей по Петербургу" и информационные карты.

Константин Леньков