В Петербурге маршруту № 2 добавили дополнительные автобусы

Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" продолжает работу по улучшению качества поездок в городском общественном транспорте, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, для повышения комфорта пассажиров городскому маршруту № 2, который курсирует от проспекта Маршала Жукова до станции метро "Адмиралтейская", добавили пять дополнительных автобусов.

"Усиление движения в будние дни позволит увеличить количество рейсов на маршруте и сохранить плановые интервалы движения", - рассказали в комитете по транспорту.

Отметим, что маршрут № 2 является одним из старейших и наиболее популярных в городе на Неве. Его запуск состоялся ещё в 1927 году, правда, тогда автобусы ходили от Балтийского вокзала до Кировского завода.