В Петербурге официально завершился сезон фонтанов

Сезон фонтанов официально завершился в Петербурге 17 октября, сообщила пресс-служба Водоканала в своем Telegram-канале. Вновь они заработают уже весной следующего года.

"Сегодня все фонтаны, которые находятся на балансе Водоканала, отключены до следующего сезона", — заявили в Водоканале.

Специалисты учреждения до 31 октября должны провести консервационные работы на всех сооружениях. Как и в завершившемся, в следующем сезоне в городе будут работать 76 фонтанов, включая три фонтанных комплекса. Всего в ведении Водоканала находятся 112 фонтанов в черте Петербурга.