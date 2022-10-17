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Новости 13:26

В Петербурге официально завершился сезон фонтанов

фото ЗакС политика В Петербурге официально завершился сезон фонтанов

Сезон фонтанов официально завершился в Петербурге 17 октября, сообщила пресс-служба Водоканала в своем Telegram-канале. Вновь они заработают уже весной следующего года.

"Сегодня все фонтаны, которые находятся на балансе Водоканала, отключены до следующего сезона", — заявили в Водоканале.

Специалисты учреждения до 31 октября должны провести консервационные работы на всех сооружениях. Как и в завершившемся, в следующем сезоне в городе будут работать 76 фонтанов, включая три фонтанных комплекса. Всего в ведении Водоканала находятся 112 фонтанов в черте Петербурга.


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