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Новости 13:50

Пиотровский: Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов

фото ЗакС политика Пиотровский: Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов

В нынешнем году город на Неве посетили уже 6,4 млн туристов, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. За весь 2021 год Петербург приехали посмотреть чуть более 6 млн гостей.

Пиотровский привёл пять причин для посещения Северной столицы осенью и зимой: это посещение музеем, общение с друзьями, решение деловых вопросов, восстановление здоровья и событийный туризм.

Топовыми достопримечательностями у гостей города стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, "Севкабель порт", "Новая Голландия", "Лахта-центр" и парк Остров фортов в Кронштадте.


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