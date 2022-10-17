Суд отправил в колонию петербуржца, взявшего кредит на убийство жены

Московский райсуд Петербурга дал шесть лет колонии строгого режима местному жителю Александру Красавину, который обвинялся в намерении избавиться от своей супруги насильственным методом, информирует пресс-служба прокуратуры города.

Как полагает следствие, в период с с января 2020 года по октябрь 2021 год контролёр автопарка Красавин "разработал преступный план убийства жены". Сделать это он хотел ввиду желания жить с дочерью от общего брака и нежелания платить супруге алименты. Киллера мужчина решил найти среди коллег по работе. Отозвавшийся изначально воспринял предложение Красавина как шутку, однако после того, как понял, что тот настроен серьёзно, обратился в правоохранительные органы.

Авансом Красавин выдал коллеге 500 млн рублей. Оперативники загримировали жертву и запихнули её в багажник автомобиля для того, чтобы сделать подтверждающее факт "убийства" фото. Когда Красавин получил его, он принёс "киллеру" более миллиона рублей и тогда же был задержан. "Фонтанка" сообщает, что для осуществления своей цели Красавину пришлось взять кредит в банке.