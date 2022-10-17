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Новости 14:58

Десять зрителей матча "Зенит" - "Оренбург" получили штрафы за неподобающее поведение

фото ЗакС политика Десять зрителей матча "Зенит" - "Оренбург" получили штрафы за неподобающее поведение

Петроградский райсуд Петербурга наказал рублём десятерых зрителей матча "Зенит" - "Оренбург", который прошёл на "Газпром арене" 11 сентября, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Так, Антон Аникиенко и Иван Лузин получили штрафы в размере 3 тысяч рублей за отказ соблюдать требование контролёра, попросившего их занять места в своём секторе. Обоим вменили ч. 1 ст. 20.31 КоАП. Спортмероприятия мужчинам посещать разрешили.

Другие болельщики - Алексей Круглов, Андрей Баев, Александр Осипов, Андрей Бледнов, Николай Козлов, Максим Добровольский, Сергей Хмара и Кирилл Каминаров - смотрели матч пьяными, что также были наказаны штрафами по 3 тысячи рублей каждый. Запрета на посещение спортивных соревнований они также не получили.


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