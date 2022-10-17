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Новости 16:09

В Кронштадте и Невском районе расширят и модернизируют две улицы

фото ЗакС политика В Кронштадте и Невском районе расширят и модернизируют две улицы

В ходе совещания градоначальника Северной столицы Александра Беглова с подчинёнными в Смольном было озвучено решение о расширении и модернизации двух магистралей в Кронштадте и Невском районе. Чиновники одобрили два проекта межевания и планировки территорий.

На острове Котлин будет реконструировано Цитадельское шоссе на отрезке от улицы Литке до улицы Гидростроителей с присоединением к участку трассы у дамбы. Длина достраиваемой дороги составит 850 м. Предполагается возведение четырёхполосной трассы с остановками общественного транспорта, обустроенными тротуарами и велодорожками.

Также в Невском районе построят дорогу районного значения, которая "обновит" Русановскую улицу на участке от жилых комплексов до Октябрьской набережной. Протяжённость реконструируемой трассы — 1454 м.


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