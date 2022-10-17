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Новости 17:52

Укус полицейского за ногу обернулся для петербурженки условным сроком

фото ЗакС политика Укус полицейского за ногу обернулся для петербурженки условным сроком

Ленинский райсуд Петербурга огласил приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении местной жительницы Светланы Полынской, которая обвинялась в двух эпизодах насилия над силовиками, информирует объединённая пресс-служба городских судов. 

Одним из вечеров июля текущего года Полынская, находясь на детской площадке по 12-й Красноармейской улице в нетрезвом виде, при попытке задержания сначала укусила одного полицейского за голень, после чего перекинулась на другого, став хватать его за форму и бить в грудину. В материалах разбирательства также фигурирует царапина, оставленная Полынской на теле одного из силовиков.

Суд установил, что женщина не имеет судимостей, свою вину в инкриминируемом деянии признала и раскаялась. Она также воспитывает ребёнка.

Как итог, Полынской дали 1 год 4 месяца условного срока с испытательным сроком в один год.


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