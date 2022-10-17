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Новости 18:31

В Петербурге появилась памятная табличка в честь погибшего на спецоперации подполковника Росгвардии

фото ЗакС политика В Петербурге появилась памятная табличка в честь погибшего на спецоперации подполковника Росгвардии

На факультете материально-технического обеспечения войск Росгвардии в Петербурге установили памятную табличку в честь погибшего в ходе специальной военной операции подполковника Рената Гайсина, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Северо-Западный округ".

Указывается, что Гайсин в своё время окончил обозначенное учебное заведение. В церемонии открытия знака поучаствовали преподаватели, сослуживцы мужчины, а также ветераны войск.

Ренат Гайсин родился 17 октября 1982 года в городе Салавате республики Башкортостан. На военную службу заступил в 2001 году. Посмертно награждён орденом Мужества.

Фото: Telegram-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"


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