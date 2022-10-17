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Новости 18:32

Беглов пообещал привести большинство дорог к норме в 2024 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал привести большинство дорог к норме в 2024 году

Более трех четвертей имеющихся в Петербурге дорог приведены в нормальное состояние, а в дальнейшем их доля должна увеличиться еще сильнее, пообещал горожанам губернатор Александр Беглов в своем традиционном обращении по "Радио России" 17 октября. Из его слов следует, что в 2024 году только 15% дорожного полотна будет не соответствовать требованиям.

"Наши дорожники привели в порядок 77% проезжей части Петербурга, а в следующем году сделают еще больше, — заявил Беглов. — В 2024 году 85% наших дорог должны находиться в нормативном состоянии".

По утверждению Беглова, необходимые расходы на ремонт дорог заложены в бюджет на 2023 год. "Они увеличатся почти в полтора раза и превысят 11 миллиардов рублей", — поведал градоначальник и добавил, что подобное случится "впервые в новейшей истории Петербурга".


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