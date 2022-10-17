Минобороны связало с возгоранием двигателя крушение самолета в Ейске

При падении самолета в Ейске загорелись пять этажей жилого дома, сообщило 17 октября РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности, приводит агентство сообщение ведомства.

Факт крушения самолета подтвердили в Минобороны. "17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34", — следует из сообщения министерства.

Причиной ЧП в ведомстве назвали возгорание двигателя самолета. "По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", — рассказали в Минобороны.

Информация о погибших и пострадавших выясняется. На место выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Минобороны России