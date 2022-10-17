Слуцкий собрался лично курировать новые территории от ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вызвался лично курировать недавно присоединенные к России территории, следует из опубликованного 17 октября сообщения в Telegram-канале "Фракция ЛДПР в ГД".

"Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий будет лично курировать все четыре новых субъекта России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области", — гласит запись в канале либерал-демократов.

В то же время, " в связи с особой важностью этой работы", за каждым регионом закрепят одного конкретного депутата Госдумы от ЛДПР. Так, курировать ДНР назначен Владимир Кошелев, ЛНР — Аркадий Свистунов, за Запорожьем будет приглядывать Станислав Наумов, а за Херсонской областью — Андрей Луговой.