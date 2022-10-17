Расходы на охрану окружающей среды в Петербурге вырастут более чем на миллиард рублей в 2023 году

В 2023 году расходы на охрану окружающей среды в Петербурге вырастут с нынешних 3,28 миллиарда рублей до 4,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба городского Заксобрания 17 октября. Соответствующие цифры озвучил зампред комитета по природопользованию Михаил Страхов, выступая на заседании комиссии ЗакСа по экологии и природопользованию.

В частности, на охрану водных объектов и предотвращение и ликвидацию последствий затоплений в следующем году заложено 882,5 миллиона рублей, следует из сообщения ЗакСа. Среди прочего, эти деньги пойдут на уборку 344 водных объектов, расчистку рек и прочее.

Кроме того, величина субсидий на покупку и ремонт специализированной техники составит 345 миллионов рублей, на сбор, обработку, утилизацию твердых коммунальных отходов — 109,6 миллиона рублей, на проведение экологического мониторинга уйдет еще около 35 миллионов рублей.

В целом же общие расходы комитета после 2023 года будут снижаться. Достигнув в следующем году 4,5 миллиарда рублей, в 2024 году они уменьшатся до 4,3 миллиарда рублей, а в 2024 году — до 3,7 миллиарда рублей.

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