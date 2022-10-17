"Грех не является частным делом человека": Думские слушания о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

фото: duma.gov.ru

Госдума надеется уже в ноябре принять законы "о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей". В понедельник, 17 октября, состоялись публичные слушания по этим проектам. На них вспомнили про Содом и Человека-паука в инвалидной коляске, а Свинку Пеппу назвали "нечистью". Представителей ЛГБТ-сообщества на мероприятие решили не приглашать.

Думские слушания по вопросу запрета "пропаганды ЛГБТ" провели по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Эту встречу широко анонсировали и транслировали в прямом эфире на ресурсах нижней палаты парламента.

Основным докладчиком стал другой ревнитель традиционных ценностей Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Об ЛГБТ он говорил как об оружии гибридной войны. Специальная военная операция происходит не только на полях сражений, но и в сознании, подчеркнул Хинштейн.

"Очевидно, что наше противостоянии с Западом во многом носит характер именно цивилизационный. Потому что Россия является форпостом защиты сохранения традиционных ценностей в противовес новым псевдоценностям, навязанным Западом, в первую очередь - сексуальной девиации как нормы", - заявил депутат.

В России с 2013 года уже существует административная ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Хинштейн подготовил новые законопроекты, предусматривающие наказания за любую подобную пропаганду, в том числе в интернете, кино, книгах и музыкальных композициях. Под запрет также должны попасть пропаганда педофилии и "демонстрация ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков".

Ранее инициативу против "гей-пропаганды" и "отрицания семейных ценностей" вносила группа депутатов во главе с председателем комитета по делам семьи Нины Останиной. Этот документ в Думе критиковали за отсутствие четких формулировок. В ходе слушаний Останина ответила на критику и дала определение понятию "традиционные семейные ценности".

"Это брак между мужчиной и женщиной, это любовь, верность, это дети как продолжение рода, это многопоколенческая семья - вот они традиционные семейный ценности, - сказала председатель комитета.

На слушаниях выступили более 20 человек. Помимо депутатов и сенаторов Совфеда, это были представители министерств, Роскомнадзора, прокуратуры, духовенства, а также консервативных общественных организаций. Все как один поддерживали обсуждаемые инициативы. Большая часть докладчиков ругали Запад за навязывание россиянам чуждых ценностей.

"Грех не является частным делом человека. Нравственно сгнивший человек социально опасен, он выносит смрад своего гниения за пределы своей спальни…", - высказался православный проповедник, протоиерей Андрей Ткачев.

По его мнению "современный новый мировой порядок", которому сейчас противостоит Россия, "требует нового человека".

"Новый человек - актор новой всемирной истории - должен иметь новую этику. Это и есть содомская этика нового человека. Вавилонской блуднице нужно, чтобы человек был пуст умственно и грязен нравственно", - продолжил объяснять собравшимся Ткачев.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин тоже пересказал легенду об уничтожении Содома, заметив, что "нравственное состояние современного общества вызывает очень много аналогий с историей народа Лута".

Президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров сказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с инициативой о запрете ЛГБТ-пропаганды просил передать только одно слово: "Наконец-то". Умаров, как и многие другие выступавшие, высказался о содомии, которую назвал "ядром сатанизма".

"Против этого сатанизма сегодня наши братья и наши сыновья погибают на украинской земле", - сказал академик.

О депутатском фронте говорил православный олигарх Константин Малофеев:

"Вся Государственная Дума мобилизована по поводу этого закона. Здесь ваш окоп, здесь ваша передовая. Если этот закон не будет принят, мы позволим им дальше разлагать нас".

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что администрация Джо Байдена создала фонд для продвижения ЛГБТ-повестки.

"Компания "Дисней" убеждена, что в ее мультфильмах и другой продукции слишком мало ЛГБТ-пропаганды. И Александр Евсеевич [Хинштейн] нам сегодня это очень наглядно продемонстрировал, показав и "Свинку Пеппу" и прочую нечисть, которая появляется на экранах и, соответственно, попадает в головы наших детей. К слову сказать, в западных комиксах уже появился альтернативный Человек-паук, а именно - женщина-лесбиянка в инвалидном кресле", - продолжила Павлова.

Этот пример раззадорил Володина.

"Пауки в коляске, женщина-трангендер, - удивился спикер. - Никак не выучишь это всё. [Депутату "Единой России" Петру] Толстому задаю вопрос - он не знает, что это такое. [Лидеру ЛДПР Леониду] Слуцкому задавали - тоже не знает. Вынуждены были обратиться к поисковику, к интернету, там разъяснили. Это о чем говорит? Все те, кто исповедует традиционные ценности, он не понимает. Навязывают как раз через эту паутину, через пауков, о которых вы говорили… Вдумайтесь. Небинарные персоны, квир-персоны, гендерная клиника, гендерно-аффирмационная медицина... Друзья, вот до чего докатились. Это на самом деле страшно".

В самом конце выступил православный публицист, главред РИА "Катюша" Андрей Цыганов, предложивший ввести уголовную ответственность "за пропаганду гомосексуализма, педофилии и транссексуализма". Он был не первым, кто говорил подобное в ходе слушаний. Ранее о том, что административных штрафов недостаточно заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

Под занавес слушаний слово дали представителю организации "Отцы России" священнику Дмитрию Березину. Он предложил законодательно закрепить термин "семейные ценности" и перечислил "индикаторы", которые эти ценности отвергают: бытовое насилие, разводы, оставление детей и стариков на попечение государства, однополые отношения, чайлдфри, аборты, суррогатное материнство и сожительство вместо брака.

Открытые представители сексуальных меньшинств, которых новые законы могут коснуться напрямую, на общественных слушаниях не выступали. Общественный деятель Игорь Кочетков* рассказал ЗАКС.Ру, что ему неизвестно, чтобы с кем-то из ЛГБТ-коммьюнити пытались выйти на связь, чтобы пригласить на мероприятие.

- Даже не были опубликованы телефоны, чтобы позвонить и попроситься туда, - заметил Кочетков. - Я следил за трансляцией слушаний и меня они смогли удивить. Потому что, простите, такого бреда от тех, кто принимает законы, я не ожидал.

Единственный открытый гей-депутат в России, член местного совета петербургского муниципалитета Литейный округ Сергей Трошин сообщил ЗАКС.Ру, что находит новые думские инициативы популистскими, но все же считает их опасными.

- Вполне вероятно, что закон будет избирательно применяться к неугодным людям, к тем, с кем надо разобраться. Или, может быть, захотят применением этого закона продемонстрировать приверженность антизападному курсу, - допускает Трошин.

Окончательная редакция законодательных инициатив против "пропаганды нетрадиционных ценностей" общественности еще не представлена. Существующие документы будет совершенствовать рабочая группа под руководством единоросса Толстого. При этом первое чтение законопроектов, по словам Володина, ожидается уже во вторник, 25 октября, а в ноябре их планируют принять окончательно.

* Минюст внес Игоря Кочеткова в реестр СМИ-иностранных агентов

Сергей Еремеев