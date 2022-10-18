В Совфеде хотят разрешить кинотеатрам демонстрацию зарубежных лент без согласия правообладателей

Комитет Совета Федерации по экономической политике подготовил проект постановления правительства с разрешением российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия владельцев прав на них, сообщило 18 октября ТАСС. При этом документ предусматривает выплату вознаграждения правообладателям.

"Предлагаемым проектом постановления правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения", — цитирует текст пояснительной записки ТАСС. При этом проект постановления предусматривает утверждение вопросов, касающихся выплат вознаграждения правообладателям за показ кинолент.

Сама подобная мера рассматривается авторами проекта как временная. Применять ее планируют в случае использования фильмов, произведенных в недружественных странах, чьи авторы отказались предоставить лицензию на показ в России. Российских правообладателей и разрешивших показ в РФ иностранных авторов предлагаемое нововведение не коснется, сообщается в документе.

Глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов связал инициативу с уходом из России крупных зарубежных кинокомпаний. Ситуацию, когда те отказываются показывать свои фильмы в России, сенатор охарактеризовал как "противоречащую нормам международного права" и счел злоупотреблением правами правообладателей.

"Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ", — аргументировал свою позицию Кутепов.

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