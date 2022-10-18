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Новости 10:32

Правительство утвердило особые условия по госзакупкам для мобилизованных предпринимателей

фото ЗакС политика Правительство утвердило особые условия по госзакупкам для мобилизованных предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее менять существенные условия контрактов с предприятиями в случае, если их сотрудники были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщила 18 октября пресс-служба правительства. Речь идет о таких параметрах федеральных контрактов, как сроки, цена, виды и объёмы работ.

Как отмечается, решение коснется также индивидуальных предпринимателей. Мера относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.

"Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы заплатить, будут списаны. Кроме того, таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков", — рассказали в правительстве.

Аналогичные изменения правительство рекомендовало установить региональным властям относительно контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


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