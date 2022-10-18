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Новости 10:45

С нового года Смольный сможет крепить гражданское единство

фото ЗакС политика С нового года Смольный сможет крепить гражданское единство

Законодательное собрание Петербурга 18 октября приняло за основу поправку в закон о разграничении полномочий с городской администрацией в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

Автором инициативы стал парламентский комитет по законодательству. Он, в частности, предложил прописать, что Смольный сможет разрабатывать и осуществлять меры, направленные на укрепление гражданского единства, а не только межнационального и межконфессионального согласия. 

Новым полномочием городская администрация будет наделена только с 1 января 2023 года.


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