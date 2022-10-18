С нового года Смольный сможет крепить гражданское единство

Законодательное собрание Петербурга 18 октября приняло за основу поправку в закон о разграничении полномочий с городской администрацией в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

Автором инициативы стал парламентский комитет по законодательству. Он, в частности, предложил прописать, что Смольный сможет разрабатывать и осуществлять меры, направленные на укрепление гражданского единства, а не только межнационального и межконфессионального согласия.

Новым полномочием городская администрация будет наделена только с 1 января 2023 года.