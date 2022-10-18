Совфед пожаловался на блокировку своего аккаунта в YouTube

Аккаунт Совета Федерации в YouTube заблокирован, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента 18 октября. Аналогичное ограничение коснулось и телеканала "Вместе-РФ".

"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления", — говорится в сообщении Совфеда. Как отмечается, каналы СФ имели более 200 тысяч подписчиков, на них было размещено около 20 тысяч видеозаписей.

Как уточнили в Совфеде, Google объяснил блокировку "правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций". Пресс-служба верхней палаты заявила, что продолжит вести трансляции на отечественных платформах.