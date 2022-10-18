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Новости 11:17

Из закона Петербурга о физкультуре и спорте убрали упоминание о соцподдержке спортсменов и тренеров

фото ЗакС политика Из закона Петербурга о физкультуре и спорте убрали упоминание о соцподдержке спортсменов и тренеров

Законодательное собрание Петербурга 18 октября приняло за основу поправки в городской закон об основах политики в области физической культуры и спорта. Документ внес единоросс Антон Соловьев.

Из новой редакции исчезло полномочие городских властей по установлению дополнительных мер социальной поддержки спортсменов и тренеров. На это обратил внимание лидер фракции "Новые люди" и президент Спортивной федерации легкой атлетики Петербурга Дмитрий Павлов

- Дело в том, что это права субъекта. В отсутствии международных соревнований часть из спортсменов, тем более высшего уровня, действительно лишились заработной платы, - согласился Соловьев.

По его словам, возможности для соцподдержки спортсменов и тренеров будут предусмотрены поправками в социальный кодекс. 

Павлов в ответ заявил, что выдающихся атлетов нужно сохранить, поскольку в сложившихся условиях за ними идет охота федераций других стран. 

На принятие поправок Соловьев попросил отвести всего четыре дня - до пятницы 21 октября.

- Сроки поджимают, - заметил единоросс.

Спикер ЗакСа Александр Бельский заявил, что "так нельзя". Он сказал, что документ нуждается в серьезной доработке. Прием поправок решили пролонгировать до 31 октября.


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Соловьев Антон Владимирович 

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