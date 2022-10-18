Депутаты Госдумы предложили не считать отягчающим обстоятельством совершение преступления полицейским

На рассмотрение Государственной думы 18 октября поступил законопроект об исключении из списка отягчающих обстоятельств совершения преступления сотрудником полиции, обратил внимание юрист Павел Чиков. Авторами инициативы стали четверо депутатов нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают отменить пункт "о" части 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которым совершение умышленного преступления сотрудником полиции отнесено к категории отягчающих обстоятельств. По их мнению, налицо имеется "фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел" по сравнению с другими силовиками.

"Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо", — сетуют авторы в пояснительной записке к законопроекту.

При этом депутаты ссылаются на статистику Генпрокуратуры, в соответствии с которой силовики совершают менее 1% преступлений в России, а на долю полицейских "из этого одного процента приходится менее одной трети".

Отзывы на проект уже предоставили правительство и Верховный суд. В обоих случаях инициатива никаких возражений не встретила.