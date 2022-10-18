Мельникова в ЗакСе будет отвечать за культуру речи

Заслуженная артистка России и депутат "Единой России" Анастасия Мельникова будет представлять парламент Петербурга в совете по культуре речи при губернаторе Александре Беглове. Заксобрание решило делегировать свою представительницу на заседании 18 октября.

Кандидатуру Мельниковой поддержали 43 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Совете по культуре речи действует при губернаторе с 2010 года. Помимо депутатов и чиновников, туда входят ученые-филологи, деятели культуры, писатели, представители научных и образовательных учреждений, журналисты.