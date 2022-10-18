В Калмыкии бывший чиновник получил три года заключения из-за "фейков" про армию

Суд в Элисте приговорил к трем годам лишения свободы бывшего сотрудника городской мэрии Алтана Очирова, обвинив его в распространении фейков о российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает проект "Сетевые свободы". Несмотря на то, что гособвинение запрашивало для него семь лет заключения, суд решил назначить наказание ниже минимального, которое предусмотрено по вмененной статье.

Публикацией фейков суд счел выложенные в соцсетях видеозаписи, в которых фигурируют военные, а также подсчеты боевых потерь в ходе военной спецоперации на Украине, отличающиеся от официальных.

В последнее время Очиров занимался активизмом и администрировал Telegram-канал "Вольный Улус". Он намерен оспаривать приговор, утверждая, что использовал проверенную информацию и что часть постов, попавших в материалы дела, публиковали другие люди.