Утраченную дачу в Стрельне хотят лишить охранного статуса

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) заказал историко-культурную экспертизу, преследующую целью снятие с охраны де-факто несуществующей дачи на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. Как пишет издание "Канонер", объект, располагавшийся западнее дома №54, был полностью уничтожен в 1990-е годы. Несмотря на то, что участок сегодня представляет собой сплошной газон, статуса регионального памятника его до сих пор не лишили. При этом в комитете обладают не слишком подробной информацией о разрушенном загородном доме.

"„Дача с территорией"... не идентифицирована в части года постройки (не уточнен год), собственников и владельцев участка и строений, не установлены проект и стилистические особенности владения, а также автор проекта", - говорится в тексте проведенной экспертизы.

Известно лишь, что двухэтажное сооружение появилось на своем месте на рубеже XIX-XX веков.