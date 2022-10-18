ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:26

Утраченную дачу в Стрельне хотят лишить охранного статуса

фото ЗакС политика Утраченную дачу в Стрельне хотят лишить охранного статуса

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) заказал историко-культурную экспертизу, преследующую целью снятие с охраны де-факто несуществующей дачи на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. Как пишет издание "Канонер", объект, располагавшийся западнее дома №54, был полностью уничтожен в 1990-е годы. Несмотря на то, что участок сегодня представляет собой сплошной газон, статуса регионального памятника его до сих пор не лишили. При этом в комитете обладают не слишком подробной информацией о разрушенном загородном доме.

"„Дача с территорией"... не идентифицирована в части года постройки (не уточнен год), собственников и владельцев участка и строений, не установлены проект и стилистические особенности владения, а также автор проекта", - говорится в тексте проведенной экспертизы.

Известно лишь, что двухэтажное сооружение появилось на своем месте на рубеже XIX-XX веков.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама