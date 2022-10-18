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Новости 13:46

Заболеваемость ковидом в Петербурге сократилась на треть за неделю

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом в Петербурге сократилась на треть за неделю

Показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге снизились более чем на 30% за неделю, следует из сообщения в Telegram-канале вице-губернатора Олега Эргашева от 18 октября.

"По данным Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга в городе сохраняется тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции. За неделю зафиксировано снижение заболевания более чем на 30%", — написал Эргашев. По его утверждению, эпидситуация в городе "находится на постоянном контроле".

Также вице-губернатор сообщил о переходе городской больницы № 38 им. Н. А. Семашко к обычному режиму работы. В учреждении сократили количество коек для больных коронавирусом и пневмониями, сейчас оно вернулось к профильной деятельности.

Всего сейчас пациентов с ковидом в Петербурге принимают девять медучреждений, рассказал Эргашев. По подсчетам чиновника, в них пустуют более 16% коек.


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