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Новости 13:57

Из-за высоких цен на товары в мурманских колониях возбудили антимонопольное дело

фото ЗакС политика Из-за высоких цен на товары в мурманских колониях возбудили антимонопольное дело

Мурманское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении ФГУП "Архангельское", подведомственного ФСИН. Чиновники сочли, что товары, реализуемые в колониях на территории области, продаются по необоснованно высоким ценам, превышающим средние по региону, передает ТАСС. Таким образом государственное предприятие, обслуживающее пенитенциарные учреждения Северо-Запада страны, нарушило закон о защите конкуренции.

"Управление полагает, что действия предприятия по закупке товаров у единственного поставщика по высоким ценам, без предварительного экономического обоснования цены договора и без учета средних цен по Мурманской области содержит признаки злоупотребления доминирующим положением на соответствующем товарном рынке", - гласит позиция антимонопольщиков.

Единственным поставщиком "Архангельского" выступает юрлицо, зарегистрированное в Екатеринбурге. Мурманское УФАС указывает в своих претензиях, что отдельные товары в магазинах при колониях сбываются дороже на 50%, чем они стоят в среднем по региону.


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