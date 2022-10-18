Совет Госдумы ограничил прямые трансляции пленарных заседаний

Прямые интернет-трансляции пленарных заседаний Государственной думы ограничены в связи с обсуждением депутатами вопросов, касающихся специальной военной операции на Украине, сообщило 18 октября ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. Соответствующее решение принял накануне Совет Госдумы, рассказал агентству собеседник.

"Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени. Прежде всего потому, что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации", — приводит ТАСС слова источника.

При этом последний уточнил, что речи о запрете на работу аккредитованных журналистов в Госдуме не идет. "Все аккредитованные в Госдуме журналисты, а их почти 1 000 человек, имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре", — объявил он.