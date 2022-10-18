Минобороны планирует призывать не более трети сотрудников одной организации

Министерство обороны намерено мобилизовать не более 30% сотрудников одной организации, следует из ответа ведомства на запрос профсоюза авиадиспетчеров, опубликованного 18 октября в Telegram-канале RT.

"Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся", — говорится в письме, подписанном начальником Главного организационно-мобилизационного управления, замглавы Генштаба РФ Евгением Бурдинским.

Согласно тексту ответа, подобное решение было принято "в целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики Российской Федерации".

Президент профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев сообщил РБК, что письмо было отправлено Минобороны 7 октября, а дошло до адресата 18 октября.

Фото: Минобороны России