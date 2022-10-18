Суд арестовал москвича по делу о сотрудничестве с иностранным государством

Суд в Москве постановил отправить в следственный изолятор гражданина по имени Павел Пищулин, которого подозревают во взаимодействии на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). Под стражей он пробудет как минимум до 14 декабря.

Как уточняет "Интерфакс", фигуранту дела вменяют тайное сотрудничество с представителями иностранного государства с целью содействия им в деятельности, обращенной против безопасности Российской Федерации.

О деле известно, что в составе преступления не содержится государственной измены и что максимальное наказание для Пищулина может составить восемь лет лишения свободы. Детали обвинения, а также сведения об арестанте суд засекретил.

Правозащитный проект "Первый отдел" полагает, что речь идет о бывшем руководителе "Всероссийское социальное единство" и что ранее он был осужден из-за атеистических постов в соцсетях и некоторое время числился в реестре экстремистов и террористов. "Первый отдел" в своем Telegram-канале также указывает, что дело Пищулина - первое, возбужденное в России по статье 275.1 УК.