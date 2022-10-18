Аллея Чернобыльцев в Петербурге получит комплексное освещение

В Приморском районе Петербурга создадут комплексное освещение аллеи Чернобыльцев, которая пролегает вдоль Нижнего Буферного пруда. Ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщается в ее официальном Telegram-канале. В рамках контракта дополнительно осветят также территорию между домами 51 и 53 по Планерной улице.

В качестве подрядчика выступает ООО "Электромонтаж 54". От организации, которой разрешили складировать материалы и разместить бытовой городок, требуют создать безопасные условия для проезда транспорта и движения пешеходов. Работы стартуют 24 октября и должны завершиться к лету.