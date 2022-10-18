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Новости 15:58

Прокуратура нашла нарушения при работах в водоохранной зоне Невы

фото ЗакС политика Прокуратура нашла нарушения при работах в водоохранной зоне Невы

Природоохранная прокуратура Петербурга вынесла представление в адрес генерального директора ООО "Вектор", которое ведет работы по благоустройству на берегу Невы, в водоохранной зоне.

Как сообщается на сайте ведомства, при земляных работах по адресу проспект Обуховской Обороны, 110 подрядчик складировал мусор на местности, допускал движение и стоянку автомобилей в неположенных местах и не ограждал специальными конструкциями зеленые насаждения.

Участок, на котором ремонтируют покрытия и ведут земляные работы, находится в собственности у Смольного и сдается коммерческой организации.


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