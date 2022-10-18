Суд в Москве дважды за день оштрафовал Twitch за неудаление запрещенного контента

Мировой судья в Таганском районе Москвы дважды за один день 18 октября вынес решения о привлечении к административной ответственности сервиса Twitch, сообщил "Интерфакс". В обоих случаях речь шла о неудалении контента, запрещенного к распространению на территории России (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

В первом случае речь шла об интервью экс-адвоката Марка Фейгина* с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Второе дело было связано с неудалением информации о ходе спецоперации на Украине, признаваемой российским государством ложной. Как посчитал мировой судья, размещенные на Twitch материалы "направлены на дестабилизацию общественной обстановки в РФ, формируют у людей панические настроения и создают предпосылки к нарушению порядка и общественной безопасности".

Каждое разбирательство завершилось для видеостримингового сервиса штрафом в размере четырех миллионов рублей.

*Минюст внес Марка Фейгина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента