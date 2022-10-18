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Новости 16:43

Суд в Петербурге запретил видеоролики с опасной ездой

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил видеоролики с опасной ездой

Октябрьский районный суд Петербурга запретил распространение на территории РФ двух видеороликов, размещенных на хостинге YouTube. На них демонстрируются опасные способы вождения автомобиля в городских условиях, предусматривающие наложение административной ответственности.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, неустановленные водители "создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов". Перечисленное выше, в свою очередь, создает предпосылки для возбуждения дела по статье 264 УК.

В сообщении также отмечается, что герои видеозаписей нарушают скоростной режим, не соблюдают безопасную дистанцию и не уступают дорогу другим автовладельцам, имеющим преимущественное право движения.


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