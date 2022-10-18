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Новости 16:53

Петербургские экослужбы собрали более пяти тонн опасных отходов за неделю

фото ЗакС политика Петербургские экослужбы собрали более пяти тонн опасных отходов за неделю

Аварийные экологические службы Петербурга приняли 435 обращений от горожан в период с 10 по 16 октября, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 18 октября.

Специалисты ГУП "Экострой" совершили за неделю 25 выездов, из которых 23 были связаны с обследованием территорий после уборки ртути, еще одно — в связи с ртутным загрязнением, а последнее — из-за химического загрязнения. Всего во время выездов было собрано три килограмма ртутьсодержащих отходов и 1,2 килограмма люминесцентных ламп.

Кроме того, в ходе уборки водных объектов был собран и вывезен 81 кубический метр отходов. Также экологические службы получили от горожан 5,1 тонны опасных отходов, в том числе более 1,9 тонны батареек и аккумуляторов, более тонны автомобильных покрышек, более 950 килограммов люминесцентных и светодиодных ламп и многое другое.

Фото: gov.spb.ru


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