Петербургские экослужбы собрали более пяти тонн опасных отходов за неделю

Аварийные экологические службы Петербурга приняли 435 обращений от горожан в период с 10 по 16 октября, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 18 октября.

Специалисты ГУП "Экострой" совершили за неделю 25 выездов, из которых 23 были связаны с обследованием территорий после уборки ртути, еще одно — в связи с ртутным загрязнением, а последнее — из-за химического загрязнения. Всего во время выездов было собрано три килограмма ртутьсодержащих отходов и 1,2 килограмма люминесцентных ламп.

Кроме того, в ходе уборки водных объектов был собран и вывезен 81 кубический метр отходов. Также экологические службы получили от горожан 5,1 тонны опасных отходов, в том числе более 1,9 тонны батареек и аккумуляторов, более тонны автомобильных покрышек, более 950 килограммов люминесцентных и светодиодных ламп и многое другое.

Фото: gov.spb.ru