Тренер Хохлов отсудил у Facebook** 65 млн рублей из-за блокировок, связанных с его фамилией

Футбольный тренер Дмитрий Хохлов выиграл суд у социальной сети Facebook** по иску, поданному год назад, передает РИА "Новости". Россиянин выражал несогласие с тем, что сервис регулярно блокирует публикации и ссылки с использованием его фамилии, ошибочно принимая ее за разговорное обозначение украинцев. Вследствие этого, как утверждала защита бывшего футболиста, он мог недосчитаться потенциальных рекламных контрактов. От соцсети заявитель требовал 150 млн рублей.

"Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook** выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца", - рассказали агентству в суде.

Несмотря на то, что Facebook** за время рассмотрения дела успели запретить в России, истец был намерен довести разбирательство до конца. Дело в том, что, по его словам, с проблемой сталкиваются также зарубежные пользователи сервиса.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

фото: СК Ротор / YouTube (скриншот)