Петербург подпишет дорожную карту с Ташкентом

Губернатор Александр Беглов обсудил 18 октября в Смольном вопрос двусторонних отношений между Петербургом и Ташкентом с заместителем хокима столицы Узбекистана Шарофом Рахмановым, рассказала пресс-служба градоначальника.

В ходе встречи Беглов высказался в пользу активизации отношений между двумя городами. Он объявил, что диалог проходит "в трудное для всего мира время", когда ухудшение геополитической ситуации негативно влияет на мировую экономику.

"Для нашего города сотрудничество с республикой Узбекистан и Ташкентом имеет приоритетное значение. Необходимо придать ему новый импульс. У нас большой потенциал сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах", — приводит пресс-служба слова Беглова.

Стороны перечислили направления для сотрудничества, включая поставки плодоовощной продукции, туризм, образование и прочее. Как отмечается, соответствующие планы будут вписаны в новую дорожную карту по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и Ташкентом. Подписание ее намечено на ноябрь 2022 года, когда делегация во главе с Бегловым посетит столицу Узбекистана, отметили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru