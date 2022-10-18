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Новости 18:39

Петербургская прокуратура добилась освобождения самовольно занятого участка

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура добилась освобождения самовольно занятого участка

Прокуратура Московского района рассказала 18 октября о том, как добилась освобождения захваченного в нарушение закона земельного участка по проспекту Юрия Гагарина. Факт самозахвата был установлен в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством.

Как сообщается, на территории площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров были самовольно установлены ограждение и будка охраны, а внутри складировались стройматериалы и бетонные плиты. Кроме того, часть участка использовалась под строительную площадку.

"Проверка прокуратуры показала, что общество с ограниченной ответственностью в отсутствие правоустанавливающих документов осуществляло пользование участком на безвозмездной основе", — подвело итог ревизии ведомство.

По результатам проверки прокуратура внесла представление гендиректору компании. В результате участок земли был освобожден, стройматериалы и плиты убраны, а нарушения закона устранены.


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