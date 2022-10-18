Суд не удовлетворил иск петербуржца по оспариванию мобилизации

Невский районный суд 18 октября рассмотрел иск петербуржца Кирилла Березина по оспариванию его мобилизации, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ответчиками выступали Военный комиссариат Петербурга и призывные комиссии по мобилизации Невского района и города. Березин в своём иске просил заменить ему военную службу на альтернативную гражданскую.

При подаче иска петербуржец просил о мерах предварительной защиты: приостановить действие решения призывной комиссии и повестки, напомнил на заседании его адвокат Никифор Иванов. Судья сообщила, что уже отказала в этой просьбе. Иванов заявил, что повторно ходатайствует о мерах предварительной защиты. По его словам, эти меры нужны для защиты прав, свобод и законных интересов - иначе Березин не сможет присутствовать в суде, а также могут быть нарушены его права на убеждения, которые противоречат несению военной службы. Судья повторно отказала в мерах предварительной защиты.

Адвокат Иванов в суде рассказал, что Березину не провели медицинскую комиссию. Также, по словам защитника, его доверитель заявил о желании пройти альтернативную гражданскую службу, но его просьба была проигнорирована.

Представительница ответчиков Ирина Аристархова выступила против удовлетворения иска. По ее словам, при проведении мобилизации не предусмотрена медицинская комиссия, которая является обязательной при срочной службе. Осмотр возможен после жалоб мобилизованного, заявила Аристархова. Она добавила, что Березин ни на что не жаловался и не заявлял о взглядах, по которым не может проходить военную службу - тем более петербуржец уже служил. На это адвокат истца ответил, что убеждения могут появиться во время или после срочной службы.

Представительница ответчика также заявила со ссылкой на федеральный закон, что АГС доступна для граждан мужского пола 18-27 лет, не прибывающих в запасе. Березин был в запасе, уточнила Аристархова.

Судья отказала в удовлетворении исковых требований Березина. Его адвокат Иванов после заседания сообщил журналистам, что защита намерена оспорить решение Невского районного суда.

София Саттарова