Петербургские чиновники выявили производство мясных и рыбных продуктов из молока

Чиновники из Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили деятельность фирмы, которая в том числе под видом мясной и рыбной продукции выпускала гастрономические изделия, произведенные из молочного сырья, о чем сообщается на сайте ведомства. Характерно, что объем готовой продукции за рассмотренный специалистами период в шесть раз превысил объем задействованного сырья.

Компания, о которой говорится как о "фирме-фантоме", носит название "Анфилада", и номинально она базируется в Москве. Дело в том, что признаки реальной деятельности этой организации чиновникам обнаружить не удалось: по заявленному адресу отсутствовали помещения, оборудование и персонал.

"На момент оформления производственных ветеринарных сопроводительных документов компанией "Анфилада" декларация о соответствии молочной, мясной и рыбной продукции, производимой компанией, отсутствовала. Соответственно надлежащая оценка товаров на соответствие требованиям законодательства не была проведена, в связи с чем их качество и безопасность не подтверждены", - гласит сообщение.

В результате "Анфиладу" исключили из ФГИС ВетИС (государственной информационной системы в области ветеринарии), а выводы из проведенных проверок направили, в частности, в петербургский главк МВД и петербургское управление ФНС.