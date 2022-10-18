Жительнице Новгорода присудили 300 тысяч рублей штрафа по делу о призывах к терроризму

2-й Западный окружной военный суд в Москве оштрафовал жительницу Великого Новгорода Ирину Дмитриеву (Нельсон) на 300 тысяч рублей, о чем сообщил Telegram-канал "Свободный Великий Новгород". С апреля ее преследовали по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК) из-за комментариев в социальной сети "ВКонтакте", посвященных военной спецоперации на Украине.

Фигурантка дела - юрист и воспитывает четверых детей.

Дмитриева собирается оспаривать судебное решение и добиваться полного оправдания, поскольку нахождение в реестре экстремистов и террористов Финмониторинга мешает ей найти желаемую работу.