"Ведомости": Кабмин задумался о ликвидации "Роснано"

В правительстве задумались о ликвидации госкорпорации "Роснано", информируют в среду, 19 октября, "Ведомости", ссылаясь на заявлениях нескольких федеральных чиновников и близкого к компании собеседника.

По сведениям издания, "Роснано" практически лишилось возможности поддерживать своё состояние "на плаву" ввиду западных санкций, которые привели к финансовым трудностям в работе компании.

"В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях — там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании", — поделился в разговоре с "Ведомостями" неназванный федеральный чиновник.

О том, что происходит в "Роснано", ранее президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минфина Антон Силуанов. При этом указывается, что корпорация может продолжить "политику расчистки баланса" и сохранить при этом институт развития в качестве центра компетенций по инновациям.

Окончательное решение о том, что должно произойти с "Роснано", должен принять Путин.

Напомним, что после ухода экс-главы корпорации Анатолия Чубайса, нынешний руководитель структуры обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести её проверку.