Закрытие "Ладожской" перенесли на 2023 год ввиду плохого состояния трамвайных путей

Станцию петербургского метрополитена "Ладожская" закроют на ремонт в первом квартале 2023 года из-за удручающего состояния примыкающих к ней трамвайных путей, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

В ходе заседания по организации наземного транспорта на время проведения ремонтных работ в метро выяснилось, что запуск трамвайных "шаттлов" до станции "Новочеркасская" невозможен из-за плохого состояния путей.

"Состояние трамвайных путей неудовлетворительное: не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади", - отчитался Поляков.

В связи с проблематикой, обозначенной выше, вице-губернатор решил отодвинуть ремонт на "Ладожской" до 2023 года. К этому времени работы на путях следует завершить.

Параллельно будут вестись работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта на Заневском проспекте.