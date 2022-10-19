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Новости 10:26

Закрытие "Ладожской" перенесли на 2023 год ввиду плохого состояния трамвайных путей

фото ЗакС политика Закрытие "Ладожской" перенесли на 2023 год ввиду плохого состояния трамвайных путей

Станцию петербургского метрополитена "Ладожская" закроют на ремонт в первом квартале 2023 года из-за удручающего состояния примыкающих к ней трамвайных путей, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

В ходе заседания по организации наземного транспорта на время проведения ремонтных работ в метро выяснилось, что запуск трамвайных "шаттлов" до станции "Новочеркасская" невозможен из-за плохого состояния путей.

"Состояние трамвайных путей неудовлетворительное: не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади", - отчитался Поляков.

В связи с проблематикой, обозначенной выше, вице-губернатор решил отодвинуть ремонт на "Ладожской" до 2023 года. К этому времени работы на путях следует завершить.

Параллельно будут вестись работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта на Заневском проспекте.


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