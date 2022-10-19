Аварийный дом Сабаевых-Замятиных выставили на торги за 132 млн рублей

Пребывающий в аварийном состоянии доходный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56, пустят с молотка, сообщается на сайте Российского аукционного дома. Историческое здание могут в будущем превратить в апарт-отель.

Дом площадью 1,6 тысяч кв. метро и примыкающей к нему стерриторией в 3,8 тысячи "квадратов" располагается по соседству с садом Сан-Галли. Объект не признан архитектурным или историческим памятником, однако находится в охранной зоне. Дом уже давно пребывает в законсервированном состоянии.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 ноября, сам аукцион состоится 21 ноября. Стартовая цена лота - 132 млн рублей.

Доходный дом Сабаевых-Замятиных возвели в 1875 году по проекту архитектора Василия Фон Геккера. До начала "девяностых" здание было жилым.