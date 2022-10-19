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Новости 11:54

В Адмиралтейском районе завершили благоустройство сквера на Рижском проспекте

фото ЗакС политика В Адмиралтейском районе завершили благоустройство сквера на Рижском проспекте

В Смольном сообщили о завершении работ по благоустройству сквера на Рижском проспекте, 25, информирует пресс-служба администрации Адмиралтейского района.

Торжественно открытие обновлённой зелёной зоны пройдёт 20 октября. В мероприятии примут участие глава райадминистрации Сергей Оверчук, депутат Госдумы Сергей Боярский, проектировщики и местные жители.

Общая площадь благоустроенной местности составляет 1945 кв. метров. Все работы вели под контролем чиновников, оценивал ход работ и градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Как итог, рабочие замостили пешеходные дорожки, разбили газоны, установили по периметру ограждения, посадили 17 деревьев и множество кустарников, обустроили детскую площадку.

"На сегодняшний день благоустройство сада полностью завершено. Установлено детское оборудование, выполнены все работы по устройству цветного каучукового покрытия", - отчитались в Смольном.


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