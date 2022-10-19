ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:08

У новостроек на Пулковских высотах оборудуют пешеходный переход и остановки транспорта

фото ЗакС политика У новостроек на Пулковских высотах оборудуют пешеходный переход и остановки транспорта

Девелопер, построивший жилой комплекс "Зеленый квартал на Пулковских высотах" в Петербурге, намерен заняться также монтажом остановок общественного транспорта рядом с новым жильем и организацией надземного пешеходного перехода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина, ссылаясь на ответ главы комтранса Валентина Енокаева.

Инженерный проект разрабатывает ООО НИИПРИИ "Севзапинжтехнология". Ожидается, что до Нового года он получит экспертное заключение.

В комитете отметили, что ранее застройщик самостоятельно проложил пешеходную дорожку от многоэтажек к Пулковскому шоссе и оборудовал ее источниками света.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна 




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама