У новостроек на Пулковских высотах оборудуют пешеходный переход и остановки транспорта

Девелопер, построивший жилой комплекс "Зеленый квартал на Пулковских высотах" в Петербурге, намерен заняться также монтажом остановок общественного транспорта рядом с новым жильем и организацией надземного пешеходного перехода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина, ссылаясь на ответ главы комтранса Валентина Енокаева.

Инженерный проект разрабатывает ООО НИИПРИИ "Севзапинжтехнология". Ожидается, что до Нового года он получит экспертное заключение.

В комитете отметили, что ранее застройщик самостоятельно проложил пешеходную дорожку от многоэтажек к Пулковскому шоссе и оборудовал ее источниками света.