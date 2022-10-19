Петербургские школьники будут писать письма для военных в зоне СВО

Учащиеся школ Северной столицы смогут отправить письма военным, задействованным в специальной военной операции (СВО): в учреждениях начал работу проект "Полевая почта", известил у себя в Telegram-канале глава Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

Послания принимают в открытом виде. К участию в акции школьникам необходимо относиться "с должным вниманием и искренностью". Уточняется, что письма будут вручаться случайным солдатам, поэтому никаких адресов оставлять не надо.

"Поэтому в письме уместно обезличенное обращение, например: "Дорогой солдат" или "Уважаемый неизвестный защитник Родины", — говорится на сайте проекта.

Принимать послания в школах начнут со следующей недели. Акция проходит при поддержке комитета по образованию города.