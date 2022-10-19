Инвалиду-колясочнику из Петербурга прислали повестку в рамках мобилизации

Военный комиссариат Красногвардейского района прислал повестку петербуржцу Илье Пекареву, передвигающемуся на инвалидной коляске. Фотографию документа Пекарев предоставил ЗАКС.Ру.

Судя по фото, его пригласили явиться в военкомат на основании указа президента России об объявлении мобилизации и решения призывной комиссии района по мобилизации. На повестке стоит подпись военного комиссара Красногвардейского района полковника Андриана Калюжнова.

Явиться Пекареву велели 8 октября. Однако он обнаружил повестку в почтовом ящике только вечером 18 октября.

- Я решил пока пообщаться, узнать, что вообще мне грозит. Получить штраф мне не очень хочется, поэтому явиться в военкомат, наверное, придется, - сообщил Пекарев ЗАКС.Ру.

Пекарев рассказал, что он инвалид с детства. Военный билет, свидетельствующий о негодности к несению службы (категория "Д"), он получил в родной Кировской области, а в Петербурге военкомат никогда не посещал.

Сергей Еремеев, фото из архива Ильи Пекарева