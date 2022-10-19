Беглов побывал в военном комиссариате Василеостровского района

Петербургский градоначальник Александр Беглов приезжал в военный комиссариат Василеостровского района, в котором находится призывной пункт, принимающий граждан в рамках частичной мобилизации.

С докладом о ходе призывной кампании перед городским главой выступил глава райадминистрации Эдуард Ильин, который отметил, что всё идёт в соответствии с положениями действующего законодательства.

"Губернатор ознакомился с тем, как организован медосмотр призываемых. Александр Беглов пообщался с призываемыми и добровольцами, поблагодарил их за гражданское мужество и ответил на текущие вопросы", — отметили в Смольном.

Беглов в свою очередь напомнил о мерах поддержки мобилизованных, которые утверждены в Петербурге. Детям призывников полагается бесплатное питание в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Днём ранее сообщалось о визите губернатора в военкомат Невского района.